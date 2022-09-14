У ЦРУ не виключили, що Путін захоче застосувати ядерну зброю

Поки що немає жодних доказів підготовки Росії до використання зброї масового упаження, однак таку можливість не варто повністю виключати.

Путін може ризикнути із застосуванням ядерної зброї



Таку думку Associated Press висловив заступник директора Центрального розвідувального управління США Девід Коен.

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Відповідаючи на запитання про побоювання, що президент РФ Володимир Путін може використовувати ядерну зброю, якщо зазнаватиме поразки від України на полі бою, Девід Коен сказав: «Я не думаю, що ми повинні недооцінювати відданість Путіна його початковому порядку денному, який полягав у контролі над Україною. Я не думаю, що ми бачили якісь підстави вважати, що він відійшов від цього».

Також заступник голови ЦРУ додав, що США не повинні недооцінювати «апетит Путіна до ризику».

Путін та інші представники Кремля на початку війни робили натяки на ядерний арсенал Росії та на масовану відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у конфлікт.

Однак Коен підкреслив, що ЦРУ не має конкретних доказів планування використання Росією зброї масового знищення.

Тэги: Россия, США, цру, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін