Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла до Вірменії.

У Єревані замайоріли американські прапори



У країні до її візиту розвісили американські прапори та познімали всі борди та плакати з Путіним та іншим “руським міром”.

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Після фактичної відмови Кремля та ОДКБ допомогти у конфлікті з Азербайджаном вірмени на росіян образилися.

Зате поки Пелосі підлітала до Єревану, президент Туреччини Реджеп Ердоган раптом повідомив, що глава Азербайджану Ільхам Алієв доповів йому про завершення “військової операції” на кордоні з Вірменією. Війна завершилася, як за помахом чарівної палички.

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А якщо так сказав Ердоган, то так і буде, оскільки Азербайджан – це сфера інтересів та опіки Туреччини. Як, наприклад, Казахстан – Китаю. Там на сході майже всі мають “старших товаришів”.

І те, що бойові дії на кордоні раптом закінчилися якраз до візиту Пелосі до Вірменії, ще й під гарантії Ердогана, – точно не збіг. США показали, наскільки вони ефективніше і швидше здатні вирішувати хворобливі проблеми, ніж Росія, яка досі вважалася «старшим товаришем» Вірменії.

Швидше за все, найближчим часом Єреван перегляне коло своїх “друзів”. Тим більше, що на сході тих, хто програв, не люблять (а саме так там зараз бачать Путіна). Особливо якщо вони “старші товариші”.

Тэги: США, Армения, Ненсі Пелосі, Вірменія, Ненси Пелоси