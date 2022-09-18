Путін планує удари по греблях на Дніпрі – ЗМІ

Президенту РФ Володимиру Путіну 14 вересня запропонували скористатися весняним ще планом удару по гідроелектростанціям та греблям на Дніпрі.

Мета плану - руйнування греблі в Запоріжжі і затоплення області



Про це повідомив Telegram-канал Воля з посиланням на інформацію із російського генштабу.

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Йдеться про масовані ракетні удари по інфраструктурі у Кременчуці, Кам’янському, Запоріжжі. Для реалізації плану Путін нібито дав згоду на використання ракет Х101, які можуть нести до півтонни вибухівки (ракети цього типу можуть нести ядерний заряд, але можливість використання тактичних ядерних боєприпасів близька до нуля).

Видання зазначило, що у квітні Путін зажадав використати ці ракети лише за погодженням з ним, тому що у розпорядженні ЗС РФ їх ​​залишалося 103 штуки. Протягом літа їх використовували кілька разів, наприклад для обстрілу заводу Південмаш у Дніпрі.

Х101 запускаються із літаків стратегічної авіації. Вони можуть бути випущені над територією Росії, Білорусі, з району Чорного або Каспійського морів.

Автори публікації з посиланням на офіцерів у генштабі РФ припускають, що для удару можуть бути використані від 30 до 50 ракет, серіями пусків.

“Оскільки зруйнувати ракетним обстрілом гідро-інфраструктуру у Запоріжжі неможливо через її підвищену міцність (ДніпроГЕС проектувалася та будувалася із запасом міцності на прямий ракетний ядерний удар), передбачається знищити греблі у Кременчуці та Кам’янському, а греблю ДніпроГЕС хочуть пошкодити. Пошкоджена конструкція не витримає навантаження від прориву двох гребель вище за течією”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, при руйнуванні гребель у Кременчуці та Кам’янському хвиля дійде до Запоріжжя через 4-6 годин. Протягом 10-12 години конструкція греблі ДніпроГЕС не витримає навантаження і впаде.

“Такий удар зруйнує суттєву частину інфраструктури на лівому березі (правий берег Дніпра вище лівого і йому руйнація гребель майже не загрожує), скує сили ЗСУ, яким доведеться займатися евакуацією населення, призведе до жертв серед цивільних та військових. Принаймні так це бачиться російським генералам”, – зазначило видання.

Відповідальність за обстріл російські військові хочуть перекласти на українців.

“На думку авторів плану, вода затопить і частину окупованої Запорізької області, зокрема Енергодар, але конструкція АЕС витримає затоплення, а руйнування від гідродинамічного удару їй не загрожує, оскільки основна енергія потоку піде на південь, у бік Токмака, Молочанська та Новобогданів. У ЗС РФ немає довгострокових укріплень у тих районах, а техніку та особовий склад вони відведуть за кілька годин до удару”, – сказано у матеріалі.

16 вересня на саміті ШОС, тобто вже після ухвалення рішення про удар по греблях, Путін заявив, що нещодавні обстріли електростанцій у Харкові та інших українських містах – це попередження.

Автори публікації вважають, що можливі удари по греблям не принесуть очікуваних Путіним і генштабом результатів і взагалі безглузді.

Це пояснюється низькою ефективністю російських ракетних ударів на тлі покращення роботи систем ПРО та ППО ЗСУ.