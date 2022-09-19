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09:48 19 Сентября 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: влучили за 300 метрів від ядерних реакторів. Відео

Російські військові вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС – ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Росіяни влучили за 300 метрів від ядерних реакторів

Про це повідомили в «Енергоатомі».

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«Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон”, – сказано в повідомленні.

В результаті удару відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу.

Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

“Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає”, – зазначили в Енергоатомі.

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