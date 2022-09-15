У «ЛНР» зажадали негайного референдуму, а потім назвали його питанням не одного дня

Так звана Громадська палата «ЛНР» звернулася до глави «республіки» з ініціативою негайно провести референдум про визнання її суб’єктом Російської Федерації.

В "ЛНР" зажадали негайного референдуму



Про це повідомило РИА Новости.

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Під час урочистого підписання звернення “голова Громадської палати” висловив упевненість, що відповідь на запит щодо референдуму буде отримана вже незабаром.

Заява маріонеткових чиновників схвилювала російських пропагандистів.

За словами Маргарити Симоньян, негайний референдум — це Кримський сценарій і ва-банк.

«Сьогодні референдум, завтра – визнання частиною РФ, післязавтра – удари по території Росії стають повноцінною війною України та НАТО з Росією, яка розв’язує Росії руки в усіх відношеннях», – написала вона в Telegram і припустила, що зараз референдуми вимагатимуть не лише “ЛНР”.

Захар Прилєпін назвав негайний референдум у “ЛНР” підвищенням ставок.

“Це Росія, яка каже: так по фіг мені, ось ви не повірили, що мені по фіг, а мені по фіг. Ще це компенсація (віримо – тимчасової) харківської втрати – коли інші зневірилися – але ось відповідь. Ми беремо своє, ми потягнемо”, – написав він.

Проте трохи пізніше той самий глава заявив, що “негайний референдум” щодо входження “ЛНР” до складу Росії – це питання не одного дня, тому говорити про дату рано.

Тэги: ЛНР