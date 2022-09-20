НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
08:28 20 Сентября 2022 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

Вночі 20 вересня в окупованому Алчевську Луганської області пролунали вибухи на базі окупантів у районі Вищої школи бізнесу

База окупантів в алчевській ВБШ

Про це повідомляють місцеві жителі у чатах та соцмережах.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Було дуже гучно та яскраво близько 01:32.

Говорять, у ВШБ у російських військових розміщувався як особовий склад, так і чимало техніки, зокрема танки.

Представництво «ЛНР» у СЦКК підтвердило удар по базі, уточнивши, що туди прилетіло 4 ракети Himars.

Також у мережі з’явилося відео із цим місцем дислокації окупантів. На кадрах видно озброєних військових та ворожу техніку.

Нічна бавовна в Алчевську

Нічна бавовна в Алчевську

Loading...

Новости по теме

ТОР
20.09.2022 07:29
Росія та Україна домовилися про обмін 200 полоненими, – Ердоган
ТОР
20.09.2022 07:15
ЗСУ знищили багато окупантів і ворожої техніки під Новоайдаром і Сватовим
ТОР
20.09.2022 05:58
Українські військові на Херсонщині потопили ворожу баржу з окупантами і технікою
blog comments powered by Disqus
У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна

Окупанти бояться прориву ЗСУ на під Запоріжжям: вимагають від командирів тримати позиції

19:05 Україна

Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині

11:55 Світ

Росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС: влучили за 300 метрів від ядерних реакторів. Відео

09:48 Україна

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині просувається: окупанти намагаються організовано відступати

07:53 Україна

Ранковий удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:29 Україна

Росіяни потужно обстріляли ракетами Запоріжжя

06:57 Україна

В ОП назвали теми для переговорів Зеленського з Путіним

18:40 Світ

Росія перекидає в Україну ППО із Санкт-Петербурга

17:57 Світ

У Вірменіі мітингують за вихід країни із ОДКБ

13:54 Світ