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08:28 20 Сентября 2022 70 Комментарии
ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську
Вночі 20 вересня в окупованому Алчевську Луганської області пролунали вибухи на базі окупантів у районі Вищої школи бізнесу
База окупантів в алчевській ВБШ
Про це повідомляють місцеві жителі у чатах та соцмережах.
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Було дуже гучно та яскраво близько 01:32.
Говорять, у ВШБ у російських військових розміщувався як особовий склад, так і чимало техніки, зокрема танки.
Представництво «ЛНР» у СЦКК підтвердило удар по базі, уточнивши, що туди прилетіло 4 ракети Himars.
Також у мережі з’явилося відео із цим місцем дислокації окупантів. На кадрах видно озброєних військових та ворожу техніку.
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