ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

Вночі 20 вересня в окупованому Алчевську Луганської області пролунали вибухи на базі окупантів у районі Вищої школи бізнесу

База окупантів в алчевській ВБШ



Про це повідомляють місцеві жителі у чатах та соцмережах.

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Було дуже гучно та яскраво близько 01:32.

Говорять, у ВШБ у російських військових розміщувався як особовий склад, так і чимало техніки, зокрема танки.

Представництво «ЛНР» у СЦКК підтвердило удар по базі, уточнивши, що туди прилетіло 4 ракети Himars.

Також у мережі з’явилося відео із цим місцем дислокації окупантів. На кадрах видно озброєних військових та ворожу техніку.