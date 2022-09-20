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12:11 20 Сентября 2022 0 Комментарии
Під Святогірьском ворожа ДРГ намагалася форсувати Сіверський Донець: всіх диверсантів знищено
Прикордонний підрозділ на Святогірському напрямку знищив російську диверсійну групу, яка форсувала Сіверський Донець.
Прикордонники знищили всіх диверсантів
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
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Російська ДРГ намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ.
Однак українські прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку ворога до переправи, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь.
Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся.
“Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег”, – зазначили прикордонники.
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