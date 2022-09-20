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15:58 20 Сентября 2022 Просмотров 566   КомментариевКомментарии

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію в країні небезпечною та вимагав переходити на норми воєнного часу.

Як повідомило Белта, про це він заявив на зустрічі з державним секретарем Ради безпеки Білорусі Олександром Вольфовичем.

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«Ситуація дуже серйозна. Я б навіть сказав небезпечна. І нам ні в якому разі не можна спрощуватися. Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, отже, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, то треба її відмобілізувати”, – сказав Лукашенко.

Також він зажадав підняти територіальну оборону та народне ополчення.

“Треба територіальну оборону підняти, отже, треба. Потрібно народне ополчення – перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка у них зброя, отже, треба”, – закликав диктатор.

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