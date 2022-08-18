НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
18:58 20 Сентября 2022 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Зеленський поговорив с Ердоганом після оголошень окупантів про “референдуми”

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський і Ердоган поспілкувались телефоном

Як зазначив Зеленський на своїй сторінці у Twitter, розмова стосувалася актуальних безпекових питань.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У свою чергу, турецьке агентство Anadolu зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць не наводилось.

Цій розмові вочевидь передувало оголошення окупантів про проведення так званих «референдумів» про приєднання захоплених територій України до Росії.

Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.08.2022 18:55
Війна, зерно і ядерний шантаж: про що говорили Зеленський з Ердоганом
ТОР
18.08.2022 12:57
Кремль готовий до прямих переговорів Путіна і Зеленського: що це означає
ТОР
18.08.2022 10:53
Ердоган у Львові запропонує Зеленському зустріч з Путіним – ЗМІ
blog comments powered by Disqus
Макрон запросив телефонну розмову з Путіним, але Кремль йому відмовив

19:31 Світ

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

15:58 Світ

У Держдумі пообіцяли підтримати «рішення жителів Донбасу увійти до складу Росії»

13:48 Світ

У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

12:32 Світ

У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна

Окупанти бояться прориву ЗСУ на під Запоріжжям: вимагають від командирів тримати позиції

19:05 Україна

Росія почала створювати 4-й армійський корпус: 3-й “розтанув” на Харківщині

11:55 Світ

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині просувається: окупанти намагаються організовано відступати

07:53 Україна

Ранковий удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:29 Україна

Росіяни потужно обстріляли ракетами Запоріжжя

06:57 Україна