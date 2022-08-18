Зеленський поговорив с Ердоганом після оголошень окупантів про “референдуми”

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський і Ердоган поспілкувались телефоном



Як зазначив Зеленський на своїй сторінці у Twitter, розмова стосувалася актуальних безпекових питань.

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У свою чергу, турецьке агентство Anadolu зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць не наводилось.

Цій розмові вочевидь передувало оголошення окупантів про проведення так званих «референдумів» про приєднання захоплених територій України до Росії.

Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган