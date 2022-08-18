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18:58 20 Сентября 2022 61 Комментарии
Зеленський поговорив с Ердоганом після оголошень окупантів про “референдуми”
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Зеленський і Ердоган поспілкувались телефоном
Як зазначив Зеленський на своїй сторінці у Twitter, розмова стосувалася актуальних безпекових питань.
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У свою чергу, турецьке агентство Anadolu зазначило, що телефонний дзвінок відбувся перед виступом Ердогана на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Інших подробиць не наводилось.
Цій розмові вочевидь передувало оголошення окупантів про проведення так званих «референдумів» про приєднання захоплених територій України до Росії.
Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган
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