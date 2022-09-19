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Главная » Україна » Суспільство
20:23 20 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Запорізькі гайляйтери розповіли про плани на “референдум” і після нього

На “референдум” у Запорізькій області буде винесено питання про вихід зі складу України, утворення самостійної держави та її входження до складу Росії.

Окупанти хочуть створити окрему державу в кордонах всієї Запорізької області

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на представника окупаційної влади регіону Рогова в ефірі «Соловйов Live».

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За його словами, референдум на окупованій частині Запорізької області пройде на дільницях у п’ятницю (23 вересня), а з 23 по 27 вересня – у населених пунктах, де немає приміщень для голосування.

Окупанти за підсумками “референдуму” оголосять незалежність квазіутворення у існуючих адміністративних кордонах усієї Запорізької області.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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