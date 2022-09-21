Путін хоче анексувати українські землі, щоб кинути на війну призовників – ISW
Незаконна анексія президентом РФ Володимиром Путіним окупованих українських територій через проведення на них псевдореферендумів розширить внутрішнє юридичне визначення «російської» території відповідно до законодавства РФ.
Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).
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Це дозволить російським військовим легально та відкрито розгортати призовників, які вже перебувають у армії РФ, для участі у бойових діях на сході та півдні.
Аналітики ISW зазначають, що російське керівництво вже направило недостатньо підготовлених призовників до України у пряме порушення російського законодавства та зіткнулося із внутрішньою реакцією.
Піврічний цикл призову у Росії зазвичай генерує близько 130 000 призовників двічі на рік. Наступний цикл триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.
Російське законодавство зазвичай вимагає, щоб призовники проходили не менше чотирьох місяців підготовки перед відправкою за кордон, і Путін неодноразово заперечував, що призовники будуть направлені в Україну.
Анексія може надати йому юридичну лазівку, що дозволяє відкрито розгортати призовників для участі у бойових діях.