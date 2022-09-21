Путін хоче анексувати українські землі, щоб кинути на війну призовників – ISW

Незаконна анексія президентом РФ Володимиром Путіним окупованих українських територій через проведення на них псевдореферендумів розширить внутрішнє юридичне визначення «російської» території відповідно до законодавства РФ.

Путін хоче кинути на війну призовників



Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Це дозволить російським військовим легально та відкрито розгортати призовників, які вже перебувають у армії РФ, для участі у бойових діях на сході та півдні.

Аналітики ISW зазначають, що російське керівництво вже направило недостатньо підготовлених призовників до України у пряме порушення російського законодавства та зіткнулося із внутрішньою реакцією.

Піврічний цикл призову у Росії зазвичай генерує близько 130 000 призовників двічі на рік. Наступний цикл триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.

Російське законодавство зазвичай вимагає, щоб призовники проходили не менше чотирьох місяців підготовки перед відправкою за кордон, і Путін неодноразово заперечував, що призовники будуть направлені в Україну.

Анексія може надати йому юридичну лазівку, що дозволяє відкрито розгортати призовників для участі у бойових діях.

Тэги: Россия, Росія