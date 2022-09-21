НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
12:03 21 Сентября 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

У мелітопольських колаборантів паніка через “референдум”: проводити нема кому, а гроші вже вкрадені.

На підготовку проведення референдуму на окупованій території Запорізької області Росія виділяла значні суми, які успішно освоювали люди гауляйтера Євгена Балицького.

В Мелітополі навіть видимість "референдуму" відбудеться на папері через крадівництво коштів

За інформацією джерела зі штабу керівниці з підготовки псевдореферендуму Галини Катющенко, у кишені наближених впало щонайменше 40% бюджету.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Особливо завзятими стали крадіжки після оголошення про перенесення проведення «волевиявлення» на невизначений термін з міркувань безпеки.

Тому вимога з Москви провести референдум за три дні викликала ступор у мелітопольських колаборантів.

Головна проблема – гостра нестача людей для обходу “виборців”. За словами джерела, вони переважно значаться на папері та у відомостях на отримання грошей. Насправді більшості “голосувальників” немає.

Тому колаборанти наказали квартальним терміново знайти добровольців-волонтерів. У них, щоправда, теж не дуже виходить – безоплатно брати участь у сумнівному заході охочих немає.

У штабі не виключають, що буде лише кілька бригад для картинки, а решту доведеться домальовувати на папері.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.09.2022 07:32
У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами
ТОР
20.09.2022 09:02
В Мелітополі пролунали вибухи: над містом чорний дим
ТОР
17.09.2022 16:51
Під Мелітополем пролунало більше десяти вибухів
blog comments powered by Disqus
Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

15:38 Україна

Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники

14:15 Світ

У Росії розпочинаються акції протесту проти оголошеної Путіним мобілізації

11:03 Світ

Шойгу заявив про війну з колективним Заходом, на яку буде мобілізовано 300 тисяч росіян

09:44 Світ

Банки Казахстану та В’єтнаму відмовилися обслуговувати російські картки «Мир»

07:51 Світ

У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами

07:32 Україна

Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

05:56 Світ

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

15:58 Світ

У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

12:32 Світ

У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна