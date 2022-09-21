У мелітопольських колаборантів паніка через “референдум”: проводити нема кому, а гроші вже вкрадені.

На підготовку проведення референдуму на окупованій території Запорізької області Росія виділяла значні суми, які успішно освоювали люди гауляйтера Євгена Балицького.

В Мелітополі навіть видимість "референдуму" відбудеться на папері через крадівництво коштів



За інформацією джерела зі штабу керівниці з підготовки псевдореферендуму Галини Катющенко, у кишені наближених впало щонайменше 40% бюджету.

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Особливо завзятими стали крадіжки після оголошення про перенесення проведення «волевиявлення» на невизначений термін з міркувань безпеки.

Тому вимога з Москви провести референдум за три дні викликала ступор у мелітопольських колаборантів.

Головна проблема – гостра нестача людей для обходу “виборців”. За словами джерела, вони переважно значаться на папері та у відомостях на отримання грошей. Насправді більшості “голосувальників” немає.

Тому колаборанти наказали квартальним терміново знайти добровольців-волонтерів. У них, щоправда, теж не дуже виходить – безоплатно брати участь у сумнівному заході охочих немає.

У штабі не виключають, що буде лише кілька бригад для картинки, а решту доведеться домальовувати на папері.

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