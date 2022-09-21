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12:36 21 Сентября 2022 64 Комментарии
Після оголошення мобілізації росіяни за хвилини розкупили квитки до найближчих країни
Після звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни за лічені хвилини розкупили квитки до інших країн.
Вилетіти сьогодні до Стамбулу, Тбілісі і інших закордонних міст вже неможливо
Про це повідомило російське видання Медуза.
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«За кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану», – йдеться в повідомленні.
Російські ЗМІ пишуть, що ближче до полудня за московським часом з продажу зникли також прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але «варіанти із пересадками ще є».
Тэги: Россия, Росія
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