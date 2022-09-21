НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
12:36 21 Сентября 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Після оголошення мобілізації росіяни за хвилини розкупили квитки до найближчих країни

Після звернення президента РФ Володимира Путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни за лічені хвилини розкупили квитки до інших країн.

Вилетіти сьогодні до Стамбулу, Тбілісі і інших закордонних міст вже неможливо

Про це повідомило російське видання Медуза.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«За кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану», – йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що ближче до полудня за московським часом з продажу зникли також прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але «варіанти із пересадками ще є».

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.09.2022 12:51
У російському Сбербанку порадили співробітникам, які потрапляють під мобілізацію, брати відпустки і їхати
ТОР
21.09.2022 11:03
У Росії розпочинаються акції протесту проти оголошеної Путіним мобілізації
ТОР
21.09.2022 08:06
Путін хоче анексувати українські землі, щоб кинути на війну призовників – ISW
blog comments powered by Disqus
Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

15:38 Україна

Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники

14:15 Світ

У Росії розпочинаються акції протесту проти оголошеної Путіним мобілізації

11:03 Світ

Шойгу заявив про війну з колективним Заходом, на яку буде мобілізовано 300 тисяч росіян

09:44 Світ

Банки Казахстану та В’єтнаму відмовилися обслуговувати російські картки «Мир»

07:51 Світ

У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами

07:32 Україна

Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

05:56 Світ

Ситуація небезпечна: Лукашенко оголосив про перехід країни на норми воєнного часу

15:58 Світ

У Кремлі не бачать дипломатичного виходу з війни

12:32 Світ

У Казахстані масово затримують російські вантажівки із “паралельним імпортом”: у водіїв відбирають документи

09:58 Світ

ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

08:28 Україна