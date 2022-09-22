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Главная » Світ » Суспільство
08:10 22 Сентября 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Оголошена Путіним «часткова мобілізація» не вплине на перебіг війни – ISW

Оголошення президентом РФ Володимиром Путіним «часткової мобілізації» 21 вересня показало багато проблем, з якими стикається Росія у своєму вторгненні в Україну.

Мобілізація не вирішить військових проблем Росія в найближчі місяці

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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При цьому аналітики Інституту вважають, що ці проблеми Москва навряд чи зможе вирішити найближчими місяцями.

Наказ Путіна мобілізувати частину російського «навченого» резерву, тобто осіб, які пройшли обов’язкову строкову службу, протягом кількох місяців не генеруватиме значну корисну російську бойову міць.

Цього може бути достатньо, щоб зберегти нинішній рівень російської військової сили у 2023 році, компенсуючи втрати, хоча це навіть не точно.

Таким чином, часткова мобілізація Росії не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину своєї окупованої території до кінця зими.

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