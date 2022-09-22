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Главная » Україна » Суспільство
11:06 22 Сентября 2022 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Авіація ЗСУ потужно вдарила ракетами HARM по россійським комплексам ППО

Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил ЗСУ завдала потужного вогневого ураження по ворожих позиціях.

Українські пілоти нищать ворожі системи ППО американськими ракетами

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

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«Винищувачі продовжують утилізацію російського ППО за допомогою адаптованих до українських літаків американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 «HARM» та прикривають з повітря ударні групи штурмової і бомбардувальної авіації”, – сказано в повідомленні.

В командуванні додали, що здійснено понад 15 групових авіаударів по окупантах на різних напрямках.

В результаті авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів. Протирадіолокаційними ракетами  «HARM» уражено близько 10-ти позицій ППО противника.

Окрім цього за добу 21 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету «Іскандер-К» російських окупаційних військ.

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