НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
13:51 22 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Часу обмаль: мер Мелітополя знов закликав чоловіків до 35 років виїхати з міста і назвав маршрут

Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію Запорізької області маршрутом Крим-Грузія.

Окупанти вже не випускають чоловіків через блок-пости

Про це написав в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він додав, що вже сьогодні, 22 вересня, на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись.

Федоров підкреслив, що мета окупантів – мобілізація чоловіків в якості «гарматного м’яса» на фронт.

Він також нагадав, що у 2014 році у так званих “ЛНР/ДНР” окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

“Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!” – наголосив мер Мелітополя.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.09.2022 11:56
В Мелітополі пролунав вибух біля Центрального ринку: знищено троє російських військових
ТОР
21.09.2022 19:29
Мер Мелітополя закликав чоловіків негайно виїхати з міста через оголошення Путіним мобілізації
ТОР
21.09.2022 12:03
У мелітопольських колаборантів паніка через “референдум”: проводити нема кому, а гроші вже вкрадені.
blog comments powered by Disqus
У Росії вночі підпалили військкомати в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді

11:41 Світ

Путін майже півдоби чекав на Шойгу: стала відома причина затримки його звернення щодо мобілізації

10:52 Світ

У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму

07:50 Україна

Україна звільнила з полону 215 захисників: їх обміняли на Медведчука і 55 росіян

06:02 Україна

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

15:38 Україна

Після оголошення мобілізації росіянам масово роздають повістки: залучені навіть комунальники

14:15 Світ

У Росії розпочинаються акції протесту проти оголошеної Путіним мобілізації

11:03 Світ

Шойгу заявив про війну з колективним Заходом, на яку буде мобілізовано 300 тисяч росіян

09:44 Світ

Банки Казахстану та В’єтнаму відмовилися обслуговувати російські картки «Мир»

07:51 Світ

У Мелітополі всю ніч окупанти проводили “навчання” з важкою технікою та гелікоптерами

07:32 Україна

Звернення Путіна: президент РФ так і не з’явився в ефірі

05:56 Світ