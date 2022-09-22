Часу обмаль: мер Мелітополя знов закликав чоловіків до 35 років виїхати з міста і назвав маршрут

Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію Запорізької області маршрутом Крим-Грузія.

Окупанти вже не випускають чоловіків через блок-пости



Про це написав в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

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Він додав, що вже сьогодні, 22 вересня, на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись.

Федоров підкреслив, що мета окупантів – мобілізація чоловіків в якості «гарматного м’яса» на фронт.

Він також нагадав, що у 2014 році у так званих “ЛНР/ДНР” окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

“Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!” – наголосив мер Мелітополя.

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