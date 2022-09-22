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14:05 22 Сентября 2022 135 Комментарии
На підстанцію під Курськом скинули вибухівку: підірвано трансформатор
У Курській області Росії на електропідстанцію Суджа, ймовірно, з повітря було скинуто невстановлений вибуховий пристрій.
Хтось з повітря підірвав трансформатор під Курськом
Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.
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«Сьогодні об 11:20 імовірно з повітря було скинуто невстановлений вибуховий пристрій на електропідстанцію Суджа, внаслідок чого було виведено з ладу трансформатор», – написав він.
За словами губернатора, спалах вдалося оперативно ліквідувати і не допустити перебоїв із подачею електроенергії.
Тэги: Россия, Курск, Росія, Курськ
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