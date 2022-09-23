У Росії знов масово підпалюють військкомати та будівлі адміністрацій

Військкомати сьогодні вночі та вранці підпалили у Свободном та Хабаровську, адміністрації – під Вологдою та на Алтаї.

Наслідки пожежі в хабаровському військоматі



Як повідомив Telegram-канал SHOT, уночі 22 вересня у Свободном Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю до будівлі комісаріату.

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Вона впала на асфальт і спалахнула, пошкодивши фасад будівлі. Внаслідок нападу ніхто не постраждав.

Вранці 23 вересня в Хабаровську було здійснено атаку на комісаріат, розташований на Вузловій вулиці. Там палії залишили пляшку між ґратами вікон кабінету начальника відділу з мобілізації та кабінету зберігання статистичної документації, а потім підпалили. Співробітникам військкомату вдалося врятувати папери, загасивши полум’я.

Також горіли й дві місцеві адміністрації.

О третій годині ночі про пожежу повідомив вахтер мерії Камишина (Волгоградська область). За його словами, чоловік із панчохою на голові кинув дві пляшки у вікно першого поверху. На місці знайшли уламки від «Балтики 7″ та «Туборга».

На Алтаї вночі спалахнув Будинок культури у селищі Целинний, в якому знаходиться зокрема адміністрація сільради. Пізніше виявили, що у будівлі розбиті вікна.

Пожежа почалася в офісі пошти, а потім перекинулася по стелі на приміщення сільської адміністрації. Офіс Пошти Росії вигорів повністю, у мерії пошкодило лише саму стелю. Ніхто не постраждав. Попередня причина – підпал.

Тэги: Россия, Росія