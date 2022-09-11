У Дніпропетровській області українська ППО збила два ворожі дрони-камікадзе

У Дніпропетровській області в п’ятницю, 23 вересня, протиповітряна оборона збила два російські безпілотники.

Про це повідомила прес-служба Повітряного командування Сходу у Facebook.

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«У Дніпропетровській області працювала ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати. Тримаємо сирій і зберігаємо спокій», – сказано у повідомленні.

У командуванні закликали не робити фото та відео роботи української ППО та збитих дронів, оскільки це розкриває росіянам розташування українських протиповітряних систем.

За попередньою інформацією, збитими виявилися іранські дрони Shahed-136.

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Тэги: Дніпро