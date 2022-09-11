НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
18:41 23 Сентября 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

У Дніпропетровській області українська ППО збила два ворожі дрони-камікадзе

У Дніпропетровській області в п’ятницю, 23 вересня, протиповітряна оборона збила два російські безпілотники.

Про це повідомила прес-служба Повітряного командування Сходу у Facebook.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«У Дніпропетровській області працювала ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати. Тримаємо сирій і зберігаємо спокій», – сказано у повідомленні.

У командуванні закликали не робити фото та відео роботи української ППО та збитих дронів, оскільки це розкриває росіянам розташування українських протиповітряних систем.

За попередньою інформацією, збитими виявилися іранські дрони Shahed-136.

Тэги: Дніпро
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.09.2022 08:04
Росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра: є постраждалі й руйнування
ТОР
25.08.2022 08:27
Надскладна ніч: окупанти потужно обстріляла чотири райони Дніпропетровщини
ТОР
25.08.2022 06:12
Внаслідок удару по залізничній станції Чаплине загинуло 22 людини, – Зеленський
blog comments powered by Disqus
Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”

13:13 Світ

Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»

11:55 Світ

У Росії знов масово підпалюють військкомати та будівлі адміністрацій

10:13 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

09:18 Україна

Кадиров скасував мобілізацію у Чечні

08:35 Світ

Росіяни знов завдали ракетного удару по Запоріжжю

07:01 Україна

На підстанцію під Курськом скинули вибухівку: підірвано трансформатор

14:05 Світ

У Росії вночі підпалили військкомати в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді

11:41 Світ

Путін майже півдоби чекав на Шойгу: стала відома причина затримки його звернення щодо мобілізації

10:52 Світ

У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму

07:50 Україна

Україна звільнила з полону 215 захисників: їх обміняли на Медведчука і 55 росіян

06:02 Україна