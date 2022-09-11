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18:41 23 Сентября 2022 43 Комментарии
У Дніпропетровській області українська ППО збила два ворожі дрони-камікадзе
У Дніпропетровській області в п’ятницю, 23 вересня, протиповітряна оборона збила два російські безпілотники.
Про це повідомила прес-служба Повітряного командування Сходу у Facebook.
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«У Дніпропетровській області працювала ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати. Тримаємо сирій і зберігаємо спокій», – сказано у повідомленні.
У командуванні закликали не робити фото та відео роботи української ППО та збитих дронів, оскільки це розкриває росіянам розташування українських протиповітряних систем.
За попередньою інформацією, збитими виявилися іранські дрони Shahed-136.
Тэги: Дніпро
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