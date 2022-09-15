Україна позбавила акредитації посла Ірану через постачання ударних безпілотників Росії

Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв’язку з постачанням Росії ударних безпілотників.

Україна позбавила акредитації посла Ірану



Про це йдеться в заяві МЗС України на сайті відомства.

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Там зазначено, що до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні, якому повідомили, що постачання іранського озброєння Росії «суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України».

В заяві також зазначено, що постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану.

“У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві», – додали в МЗС.

Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов’язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.

Тэги: МИД Украины, Иран, Іран, МЗС України