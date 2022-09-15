НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
07:10 24 Сентября 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Україна позбавила акредитації посла Ірану через постачання ударних безпілотників Росії

Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв’язку з постачанням Росії ударних безпілотників.

Україна позбавила акредитації посла Ірану

Про це йдеться в заяві МЗС України на сайті відомства.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначено, що до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні, якому повідомили, що постачання іранського озброєння Росії «суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України».

В заяві також зазначено, що постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану.

“У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві», – додали в МЗС.

Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов’язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.

Тэги: МИД Украины, Иран, Іран, МЗС України
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.09.2022 10:53
Іран увійшов до складу Шанхайської організації співробітництва
ТОР
04.08.2022 10:51
Іран перекидає військову техніку до кордону з Азербайджаном через конфлікт у Нагірному Карабаху
ТОР
01.08.2022 10:20
Іран підтвердив можливість створення ядерної бомби
blog comments powered by Disqus
Все буде оперативно: у Кремлі розповіли про кроки після “референдумів”

13:13 Світ

Треба подумати над альтернативою: Ердоган пояснив відмову Туреччини обслуговувати картки «Мир»

11:55 Світ

У Росії знов масово підпалюють військкомати та будівлі адміністрацій

10:13 Світ

Ракетний удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

09:18 Україна

Кадиров скасував мобілізацію у Чечні

08:35 Світ

На окупованих територіях України сьогодні розпочинаються російські “псевдореферендуми”

07:15 Україна

Росіяни знов завдали ракетного удару по Запоріжжю

07:01 Україна

Росіяни стали активно наносити удари іранськими дронами-камікадзе Shahed-136

19:09 Україна

У Дагестані через мобілізацію бунтують у військкоматів і перекривають федеральну трасу

17:37 Світ

На підстанцію під Курськом скинули вибухівку: підірвано трансформатор

14:05 Світ

У Росії вночі підпалили військкомати в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді

11:41 Світ