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07:55 24 Сентября 2022 Просмотров 180   КомментариевКомментарии

Вперше українська ППО збила іранський безпілотник Mohajer-6: що про нього відомо

Вперше в Україні зенітниками повітряного командування «Південь» збито багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6 («Мохаджер-6»), призначений для проведення розвідки та вогневого враження.

До цього фактів втрати Mohajer-6 не фіксувалось

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

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Безпілотник виловили з моря.

Mohajer-6 має максимальну злітну масу 600 кг, корисне навантаження 100 кг та дальність польоту 200 км. Він може досягати максимальної швидкості 200 км/год, перебувати у повітрі 12 годин та підніматися на висоту 5500 метрів.

Цей БПЛА, згідно з його ТТХ, можна було безпечно використовувати для розвідки. Наприклад, як це робили ЗСУ з Bayraktar TB2.

Росіяни, вперше використовуючи БПЛА Mohajer-6, одразу його втратили.

Тепер ЗСУ, а також наші партнери, зможуть вивчити начинку цього чудо-БПЛА і встановлять не лише його реальні ТТХ, а й з’ясувати, хто допомагав Ірану з запчастинами для нього.

БПЛА Mohajer-6 вироблялися в Ірані з 2017 року і факти їх втрати не відомі.

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