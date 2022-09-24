В Ірані посилюються масові протести та зіткнення з силовиками: люди палять статуї Хаменеї

В Ірані тривають масові протести, що почалися після смерті 22-річної Махси Аміні, яку поліція затримала за «неправильне» носіння хіджабу.

Протести В Ірані не вщухають вже тиждень



У п’ятницю демонстрації пройшли щонайменше у 40 містах по всій країні, включаючи столицю Тегеран.

Як повідомило BNN Iran, великі зіткнення між протестувальниками та силами безпеки сталися в районі Саттархан у Тегерані. Деякі протестувальники змогли заволодіти обладнанням сил безпеки.

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Повідомляється, що силовики стріляють по протестувальникам з вогнепальної зброї.

На одному з відео видно, як члени бригад імама Алі воєнізованої організації «Басідж» використовує штурмову гвинтівку АК-107 для обстрілу протестувальників.

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Учасники акцій протесту скандують “Смерть Хаменеї”. Крім того, протестувальники підпалили статую Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї у його рідному місті Мешхед.

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Повідомляється про десятки загиблих під час масових зіткнень із силовиками.

При цьому точної цифри підтвердити неможливо, різні оцінки дають опозиційні угруповання, міжнародні правозахисні організації та місцеві журналісти.

Amnesty International заявила у п’ятницю, що щонайменше 30 людей, зокрема четверо дітей, загинули. За даними напівофіційного інформаційного агентства Tasnim, загинули 17 людей.

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Іранська влада заявила, що обмежить доступ до Інтернету в країні доти, доки на вулицях не буде відновлено спокій.

Нагадаємо, в Ірані вже тиждень тривають протести, що почалися після смерті 22-річної Махси Аміні, яку поліція затримала за «неправильне» носіння хіджабу. Вона померла у лікарні після того, як її привезли туди з поліцейської дільниці.

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Перші акції розпочалися 16 вересня, у день смерті дівчини. З того часу протести охопили десятки міст.

Протестувальники вимагають покласти край насильству та дискримінації щодо жінок, а також припинити обов’язкове носіння хіджабу.

Тэги: Иран, Іран