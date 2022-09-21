Путін анексує окуповані території України 30 вересня – ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що 30 вересня президент РФ Володимир Путін звернеться з посланням до Федеральних зборів, на яких, як у 2014 році, оголосить про приєднання до Росії нових територій.

Путін оголосить приєднання захоплених територій до РФ 30 вересня



Російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в Держдумі повідомило, що цього дня може пройти «процедура входження ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії».

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ТАСС також повідомило, що 28 вересня Держдума розгляне законопроекти про «входження до складу Росії» окупованих територій України.

Джерело в Раді Федерації заявило, що палата може розглянути «договір і закон про входження до складу РФ нових суб’єктів» 29 вересня.

За словами джерел видання “Верстка”, звернення Путіна до Федеральних зборів може бути схожим на події 2014 року, коли перед анексією Криму президент РФ виголосив промову в Георгіївській залі Кремля у присутності депутатів Держдуми та сенаторів, а потім підписав договір про прийняття Криму до складу Росії.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін