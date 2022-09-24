Ядерна доктрина РФ поширюватиметься на нові території, – Лавров

Всі російські закони та доктрини, включаючи ядерну, будуть поширюватися і на нові території у разі їхнього закріплення в Конституції РФ.

Лавров прокментував ядерну доктрину РФ



Як повідомило Інтерфакс, про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

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«Вся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно знаходиться під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію», – сказав Лавров на пресконференції в ООН.

Коментуючи заяви про неминучу відповідь США у разі приєднання до Росії нових територій, міністр зазначив: «я б не став тут займатися якимись похмурими прогнозами».

«Я не чув, що США загрожують якимось ударом, я чув, що президент Байден заявив, що у разі проведення референдумів та прийняття їх результатів, на Росію чекають чергові санкції «з пекла», або ще звідкись”, – сказав глава МЗС РФ.

Тэги: Россия, Сергей Лавров, Росія, Сергій Лавров