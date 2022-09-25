Можуть змінювати свій маршрут: Росія атакувала Одесу керованими дронами-камікадзе

Застосовані зранку проти Одеси дрони-камікадзе є керованими, вони можуть змінювати маршрут під час атак.

Українські захисники вивчають ворожі дрони і тактику їхнього застосування



Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь».

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“Вони керовані, і маршрут часто під час атаки змінюють. Ми це спостерігаємо, і так само аналізуємо, вивчаємо тактику ворога: що саме він намагається віднести до бойових хитрощів, я думаю, що ми їх розгадаємо”, – зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти продовжують використовувати ракетні атаки, а також почастішали випадки застосування дронів-камікадзе.

“Вони мають обмеження по дальності дії, тому застосовуються по тих регіонах, де вони можуть сягнути. І їх тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть направлені. Зараз це вивчається, і я думаю, що ми найближчим часом повідомимо та зорієнтуємо”, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що про наближення атаки дронів свідчить гучний звук двигуна – це сигнал для того, щоб вжити заходів до переходу в укриття

Представниця ОК «Південь» закликала громадян триматися подалі від адміністративних будівель та органів влади, торговельних центрів, які мають в собі дуже багато скла, аби вберегтися.