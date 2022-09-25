НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
12:31 25 Сентября 2022 Просмотров 171   КомментариевКомментарии

Можуть змінювати свій маршрут: Росія атакувала Одесу керованими дронами-камікадзе

Застосовані зранку проти Одеси дрони-камікадзе є керованими, вони можуть змінювати маршрут під час атак.

Українські захисники вивчають ворожі дрони і тактику їхнього застосування

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Вони керовані, і маршрут часто під час атаки змінюють. Ми це спостерігаємо, і так само аналізуємо, вивчаємо тактику ворога: що саме він намагається віднести до бойових хитрощів, я думаю, що ми їх розгадаємо”, – зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти продовжують використовувати ракетні атаки, а також почастішали випадки застосування дронів-камікадзе.

“Вони мають обмеження по дальності дії, тому застосовуються по тих регіонах, де вони можуть сягнути. І їх тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть направлені. Зараз це вивчається, і я думаю, що ми найближчим часом повідомимо та зорієнтуємо”, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що про наближення атаки дронів свідчить гучний звук двигуна – це сигнал для того, щоб вжити заходів до переходу в укриття

Представниця ОК «Південь» закликала громадян триматися подалі від адміністративних будівель та органів влади, торговельних центрів, які мають в собі дуже багато скла, аби вберегтися.

Loading...

Новости по теме

ТОР
25.09.2022 11:56
У російському селі під Кемерово мобілізували всіх чоловіків
ТОР
25.09.2022 10:06
Удар по готелю у центрі Херсона: знищено екснардепа-колаборанта
ТОР
25.09.2022 08:34
Ядерна доктрина РФ поширюватиметься на нові території, – Лавров
blog comments powered by Disqus
Можуть змінювати свій маршрут: Росія атакувала Одесу керованими дронами-камікадзе

12:31 Україна

У російському селі під Кемерово мобілізували всіх чоловіків

11:56 Світ

Удар по готелю у центрі Херсона: знищено екснардепа-колаборанта

10:06 Україна

Запоріжжя вночі знов зазнало масованого ракетного удару

07:37 Україна

У Росії звільнили заступника Шойгу: відповідав за матеріально-технічне забезпечення

13:29 Світ

У Китаї кинули за ґрати вищих екс-чиновників: Сі Цзіньпін готується до вирішального з’їзду Компартії

13:03 Світ

Російське командування запросило дозвіл на відведення військ із Херсона: Путін особисто відмовив

11:32 Україна

В Ірані посилюються масові протести та зіткнення з силовиками: люди палять статуї Хаменеї

10:07 Світ

Вперше українська ППО збила іранський безпілотник Mohajer-6: що про нього відомо

07:55 Україна

Українська ППО за сьогодні знищила шість іранських дронів-камікадзе

19:04 Україна

В Запоріжжі пройде виїзне засідання ТСК з розслідування розкрадання гуманітарки

15:44 Україна