У Херсоні ЗСУ знищили розташування окупантів та іранських інструкторів

У Чулаківці на Херсонщині високоточними ударами ЗСУ знищили місце базування окупантів та іранських інструкторів дронів.

Про це повідомив Telegram-канал Миколаївський Ванек.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його інформацією, після прильоту по гуртожитку на вул.Млинній знищено мобілізованих з “ДНР” та інструкторів із застосування дронів з Ірану.

За попередньою інформацією, загинули кілька десятків окупантів та близько 20 іранців.

Дуже багато поранених. Вибух стався зранку, а завали розгрібають й досі.

Тэги: херсон