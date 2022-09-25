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Главная » Україна » Інциденти
16:36 25 Сентября 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

У Херсоні ЗСУ знищили розташування окупантів та іранських інструкторів

У Чулаківці на Херсонщині високоточними ударами ЗСУ знищили місце базування окупантів та іранських інструкторів дронів.

Про це повідомив Telegram-канал Миколаївський Ванек.

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За його інформацією, після прильоту по гуртожитку на вул.Млинній знищено мобілізованих з “ДНР” та інструкторів із застосування дронів з Ірану.

За попередньою інформацією, загинули кілька десятків окупантів та близько 20 іранців.

Дуже багато поранених. Вибух стався зранку, а завали розгрібають й досі.

Тэги: херсон
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