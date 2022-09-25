Росія відправляє мобілізованих на лінію фронту без підготовки

Російське командування направляє новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки безпосередньо на лінію зіткнення на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Мобілізованих відправили на фронт після одного дня навчання



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Там додали, що такий підхід значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків.

Російське видання Медіазона підтвердило цю інформацію на конкретному випадку.

Дружина мобілізованого з Липецька Тетяна Доценко розповіла виданню, що її 45-річного чоловіка рядового Андрія Козирєва «надсилають на лінію фронту з Донбасом» після одного дня навчання.

Тетяна розповіла, що її чоловік отримав повістку о п’ятій ранку 22 вересня, до сьомої години пішов у військкомат.

“О 10:30 десь зібрали два автобуси та повезли до Білгородської області”, — додала вона.

За словами жінки, «навчання були один день», а сьогодні її чоловік повідомив, що їх відправляють на лінію фронту.

“Їх 1000 осіб, медкомісії не було”, – додала вона.

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