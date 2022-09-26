У Росії мобілізованих примушують купувати частину спорядження за власні кошти

На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом.

Росія не може забазпечити мобілізованих необхідними речами



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись.

Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг.

Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня цього року, у Севастополі, на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту, розпочато підготовку відмобілізованих.

У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

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