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07:24 26 Сентября 2022 41 Комментарии
Одещину вночі ворог атакував дронами-камікадзе
Російські окупанти вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе.
Один ворожий дрон було знищено
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Півдеь”
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Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об’єкт військової інфраструктури.
Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення.
Попередньо, постраждалих немає.
Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває.
Тэги: Одесса, одеса
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