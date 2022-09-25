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07:24 26 Сентября 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Одещину вночі ворог атакував дронами-камікадзе

Російські окупанти вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе.

Один ворожий дрон було знищено

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Півдеь”

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Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об’єкт військової інфраструктури.

Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення.

Попередньо, постраждалих немає.

Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває.

Тэги: Одесса, одеса
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