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Главная » Світ » Інциденти
10:08 26 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео

Будівля військкомату Урюпінська Волгоградської області спалахнула 26 вересня о 04:22 на вулиці Жовтневій.

Невідомий жбурнув у будівлю кілька коктейлів Молотова

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Пожежні за 15 хвилин після повідомлення про спалах ліквідували вогонь.

За офіційною інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На відео з камери спостереження, що з’явилося в мережі, видно, як чоловік підігнав автомобіль прямо до входу у військкомат, а потім почав кидати в будівлю коктейлі Молотова.

В адміністрації міста заявили, що винуватця підпалу затримали, проте не уточнюється, хто він.

Тэги: Россия, Росія
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