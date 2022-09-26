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10:08 26 Сентября 2022 0 Комментарии
У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео
Будівля військкомату Урюпінська Волгоградської області спалахнула 26 вересня о 04:22 на вулиці Жовтневій.
Невідомий жбурнув у будівлю кілька коктейлів Молотова
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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Пожежні за 15 хвилин після повідомлення про спалах ліквідували вогонь.
За офіційною інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
На відео з камери спостереження, що з’явилося в мережі, видно, як чоловік підігнав автомобіль прямо до входу у військкомат, а потім почав кидати в будівлю коктейлі Молотова.
В адміністрації міста заявили, що винуватця підпалу затримали, проте не уточнюється, хто він.
Тэги: Россия, Росія
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