У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео

Будівля військкомату Урюпінська Волгоградської області спалахнула 26 вересня о 04:22 на вулиці Жовтневій.

Невідомий жбурнув у будівлю кілька коктейлів Молотова



Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Пожежні за 15 хвилин після повідомлення про спалах ліквідували вогонь.

За офіційною інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На відео з камери спостереження, що з’явилося в мережі, видно, як чоловік підігнав автомобіль прямо до входу у військкомат, а потім почав кидати в будівлю коктейлі Молотова.

В адміністрації міста заявили, що винуватця підпалу затримали, проте не уточнюється, хто він.

Тэги: Россия, Росія