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15:16 26 Сентября 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Мелбет Украина — БК с подарком на именины

Не многие беттинг-площадки поздравляют клиентов с днем рождения.

БК Мелбет Украина как раз это делает. Правда, использовать подарок оператора можно только в автоматах — для ставок он не подходит (дают 20 FS).

Для получения бонуса необходимо соблюсти ряд условий:

  • аккаунт должен быть зарегистрирован не позже 30 суток назад;

  • за все время с момента создания профиля в БК игрок должен внести на баланс от 100 €;

  • за последний месяц проявлять активность на сайте БК;

  • поля с личными данными в ЛК должны быть заполнены на 100%.

Фриспины на день рождения от букмекерской конторы Melbet Украина становятся доступны, когда основной баланс уходит в минус. Активировать их самостоятельно невозможно.

Кроме презента на именины, БК предлагает много других интересных акций и конкурсов с выгодными наградами. Среди них приветственный подарок «Сможешь дольше!», пари типа экспресс с увеличенными котировками в случае победы и пр. Полный перечень доступных на сегодня промопредложений опубликован на отдельной  странице, которая открывается по ссылке PROMO. Бонусы можно сортировать по категориям и искать по названию акционного мероприятия.

Фавбет Украина — букмекерская контора со страховкой первой ставки

Для начинающих игроков важна возможность ошибиться при заключении первого пари и не потерять деньги. Мало какие игровые платформы ее предоставляют. Одна из немногих — Фавбет Украина со страховкой ставки для новых клиентов. Для использования опции необходимо:

1. Зарегистрироваться в БК.
2. Пополнить счет.
3. В разделе ЛК «Бонусы» активировать промо.
4. Заключит пари до 500 грн.

    Если ставка «зайдет», то беттеру просто выплатят выигрыш. А если нет, он получит полную компенсацию проигрыша в виде фрибета (но не более 500 грн).

    Также вновь зарегистрированные игроки букмекерской конторы Favbet Украина имеют право на приветственный бонус +100% к первому депозиту. Для его получения надо пополнить баланс на сумму от 100 грн, активировать промопредложение в ЛК и выполнить условия отыгрыша. Максимальный размер подарка не может превышать 4000 грн.

    Кроме перечисленных бонусов, букмекер предлагает поощрения в рамках других акций, в том числе временных, с ограниченным сроком действия. Посмотреть полный перечень действующих промомероприятий и условия участия в них можно в соответствующем разделе на ресурсе беттинг-платформы.

    Автор: Алеша Каппер – [email protected]

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