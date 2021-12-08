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15:53 26 Сентября 2022 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

«Північний потік-2″ лопнув: тиск газу різко впав з невідомої причини

Компанія Nord Stream 2 AG, що обслуговує газопровід «Північний потік-2», зафіксувала різке падіння тиску на нитці А.

З "Північним потоком-2" трапилось щось незвичайне

Про це повідомив КоммерсантЪ.

Тиск у газопроводі за ніч впав із 300 до 7 бар. Оператор розцінює це як надзвичайну подію.

«НП на нитці А газопроводу «Північний потік-2″. Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика «Північного потоку-2″ зафіксував різке падіння тиску в лінії А», – розповів оператор.

За його даними, про те, що сталося, були сповіщені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії, за фактом НП ведеться розслідування.

Тэги: Северный поток – 2, Північний потік - 2
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