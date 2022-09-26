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18:00 26 Сентября 2022 Просмотров 343   КомментариевКомментарии

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

У Луганській області ЗСУ нанесли удару по ешелону з мобілізованими росіянами, що приїхали на підселення окупаційного угрупування.

ЗСУ вдарили по ворожому ешелону на Луганщині

Про це повідомив волонтер Роман Доник.

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За його словами, багато вбитих і поранених.

“З огляду на те, як  ЗСУ швидко та ефективно зустріли та розбили на Луганщині ешелон з відмобілізованими росіянами поїхавшими воювати за царя, слово «новоіспєчьонниє» набуло нового сенсу”, – написав він.

Втім офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

ЗСУ швидко демобілізували "частково мобілізованих"

ЗСУ швидко демобілізували "частково мобілізованих"

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На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

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