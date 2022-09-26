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18:00 26 Сентября 2022 343 Комментарии
На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами
У Луганській області ЗСУ нанесли удару по ешелону з мобілізованими росіянами, що приїхали на підселення окупаційного угрупування.
ЗСУ вдарили по ворожому ешелону на Луганщині
Про це повідомив волонтер Роман Доник.
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За його словами, багато вбитих і поранених.
“З огляду на те, як ЗСУ швидко та ефективно зустріли та розбили на Луганщині ешелон з відмобілізованими росіянами поїхавшими воювати за царя, слово «новоіспєчьонниє» набуло нового сенсу”, – написав він.
Втім офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
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