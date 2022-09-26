На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

У Луганській області ЗСУ нанесли удару по ешелону з мобілізованими росіянами, що приїхали на підселення окупаційного угрупування.

ЗСУ вдарили по ворожому ешелону на Луганщині



Про це повідомив волонтер Роман Доник.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, багато вбитих і поранених.

“З огляду на те, як ЗСУ швидко та ефективно зустріли та розбили на Луганщині ешелон з відмобілізованими росіянами поїхавшими воювати за царя, слово «новоіспєчьонниє» набуло нового сенсу”, – написав він.

Втім офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.