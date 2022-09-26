Окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв і на світанку – Запоріжжя
Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів – пошкоджені житлові будинки та магазини у різних районах міста.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
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«Маємо влучання у різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу», – зазначив він.
Також біля 05:10 росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Очевидці повідомляють про близько 10 прильотів.
За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.
Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.
За інформацією секретаря міськради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталася пожежа.
На жаль є постраждалі.