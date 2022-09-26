Окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв і на світанку – Запоріжжя

Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів – пошкоджені житлові будинки та магазини у різних районах міста.

Окупанти влучили в об’єкти інфраструктури



Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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«Маємо влучання у різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу», – зазначив він.

Також біля 05:10 росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Очевидці повідомляють про близько 10 прильотів.

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.

Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

За інформацією секретаря міськради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталася пожежа.

На жаль є постраждалі.

Тэги: Николаев, Запорожье, Запоріжжя, Миколаїв