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Главная » Україна » Інциденти
10:20 27 Сентября 2022 Просмотров 146   КомментариевКомментарии

Росія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300: з’явилися подробиці

Зранку російські війська обстріляли Запоріжжя десятьма ракетами С-300.

Однією з цілей став став готельно-ресторанний комплексу в центральному парку

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Ворог знову поцілив в об’єкти інфраструктури обласного центру.

На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники.

Крім того, пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також Старух додав, що ворог майже щодня атакує місто.

Згодом стало відомо, що однією з цілей окупантів знов став готельно-ресторанний комплексу в центральному парку Запоріжжя.

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