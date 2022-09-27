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Главная » Світ » Політика
10:35 27 Сентября 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Путін оголосить про нову анексію, але бажаного ефекту не буде

Під час виступу перед обома палатами російського парламенту у п’ятницю 30 вересня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Путін може оголосити анексію 30 вересня

Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Великобританії.

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«Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації», – сказано в повідомленні.

Також там нагадали, що «референдуми», які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.

«Російське керівництво майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання «спеціальної військової операції» та консолідує патріотичну підтримку конфлікту», – йдеться в огляді.

Однак, на думку британців, це прагнення, ймовірно, буде підірване зростанням внутрішньої обізнаності про нещодавні невдачі Росії на полі бою і значним занепокоєнням щодо “часткової мобілізації”, оголошеної минулого тижня.

Тэги: Россия, Росія
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