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Главная » Світ » Суспільство
12:48 27 Сентября 2022 Просмотров 360   КомментариевКомментарии

Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

Уряд Болгарії закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії, а тих, хто зараз знаходиться там, терміново залишити країну.

Відповідне оголошення розміщено на сайті Міністерства закордонних справ Болгарії.

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«У зв’язку з погіршенням ситуації Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок до РФ і рекомендує болгарським громадянам, які перебувають у Російській Федерації, розглянути можливість якнайшвидше залишити країну, використовуючи наявні в даний час засоби пересування», – йдеться в повідомленні.

При цьому дипломати радять громадянам Болгарії, які залишилися на території РФ, проявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, при цьому враховувати обставини та розвиток ситуації з усією належною обережністю.

Тэги: Болгария, Болгарія
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