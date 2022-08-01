Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

Уряд Болгарії закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії, а тих, хто зараз знаходиться там, терміново залишити країну.

Відповідне оголошення розміщено на сайті Міністерства закордонних справ Болгарії.

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«У зв’язку з погіршенням ситуації Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія закликає утриматися від поїздок до РФ і рекомендує болгарським громадянам, які перебувають у Російській Федерації, розглянути можливість якнайшвидше залишити країну, використовуючи наявні в даний час засоби пересування», – йдеться в повідомленні.

При цьому дипломати радять громадянам Болгарії, які залишилися на території РФ, проявляти підвищену пильність, уникати місць масового скупчення людей, при цьому враховувати обставини та розвиток ситуації з усією належною обережністю.

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