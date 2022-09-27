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14:17 27 Сентября 2022 76 Комментарии
Росію остаточно відріжуть від світових фінансів: SWIFT вимкнуть в останніх чотирьох банках
ЄС готується відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT ще чотири російські банки: Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і «Тінькофф банк».
Остатночне відключення Росії від SWIFT може увійти до восьмого санкційного пакету
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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Він нагадав, що зокрема Газпромбанк займається розрахунками за експорт російського газу, тож його відключення від SWIFT матиме далекосяжні наслідки.
Такий захід обговорюється в рамках восьмого пакету санкцій за анексію окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та Донбасу Росією.
Це останні чотири банки, які ще мали змогу працювати зі SWIFT.
Тэги: Россия, SWIFT, Росія
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