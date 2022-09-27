Росію остаточно відріжуть від світових фінансів: SWIFT вимкнуть в останніх чотирьох банках

ЄС готується відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT ще чотири російські банки: Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і «Тінькофф банк».

Остатночне відключення Росії від SWIFT може увійти до восьмого санкційного пакету



Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він нагадав, що зокрема Газпромбанк займається розрахунками за експорт російського газу, тож його відключення від SWIFT матиме далекосяжні наслідки.

Такий захід обговорюється в рамках восьмого пакету санкцій за анексію окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та Донбасу Росією.

Це останні чотири банки, які ще мали змогу працювати зі SWIFT.

Тэги: Россия, SWIFT, Росія