НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
17:09 27 Сентября 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Пообіцяли Ірану: росіяни навмисно запускали дрони-камікадзе по хасидах в Умані

Росіяни цілеспрямовано запускали по Умані іранські дрони-камікадзе Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів, які зараз в місті відзначають свято Рош га-Шана (Новий Рік).

Удар по хасидам був однією з умов Ірану при передачі дронів

Про повідомило видання Бабель з посиланням на джерела у спецслужбах.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За їхніми даними, за останні кілька днів на півдні України ЗСУ збили понад десять Shahed-136. Частину цих дронів запустили з території окупованого Криму та скерували на Умань. Росіяни хотіли поцілити в релігійні обʼєкти хасидів із великим скупченням людей.

«Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю — це одна з умов передачі Іраном дронів Росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси Кремля», — заявили в спецслужбах.

Loading...

Новости по теме

ТОР
27.09.2022 16:53
Російський «Північний потік» могли пошкодити диверсанти-водолази
ТОР
27.09.2022 16:33
ЗСУ збили російський Су-25 у небі над Херсонщиною
ТОР
27.09.2022 14:57
Росіяни назвали своїх кумирів з минулого і сьогодення: вражаючий вибір
blog comments powered by Disqus
Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ

Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

07:18 Україна

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

18:00 Україна

У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

17:42 Світ

Лукашенко всьоме з початку року прилетів до Путіна у Сочі

13:42 Світ

Путін оголосить про приєднання нових територій до РФ у Радфеді у п’ятницю: депутатів зобов’язали здати ПЛР-тести

11:42 Світ

У російському Урюпінську вночі підпалили військкомат. Відео

10:08 Світ

Ніхто не буде воювати: у Росії під Іркутськом мобілізований розстріляв військкома

09:28 Світ

Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю

07:07 Україна