Пообіцяли Ірану: росіяни навмисно запускали дрони-камікадзе по хасидах в Умані

Росіяни цілеспрямовано запускали по Умані іранські дрони-камікадзе Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів, які зараз в місті відзначають свято Рош га-Шана (Новий Рік).

Удар по хасидам був однією з умов Ірану при передачі дронів



Про повідомило видання Бабель з посиланням на джерела у спецслужбах.

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За їхніми даними, за останні кілька днів на півдні України ЗСУ збили понад десять Shahed-136. Частину цих дронів запустили з території окупованого Криму та скерували на Умань. Росіяни хотіли поцілити в релігійні обʼєкти хасидів із великим скупченням людей.

«Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю — це одна з умов передачі Іраном дронів Росії. Як відомо, це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн. Не так давно в Ірані збили український цивільний літак, начебто через помилку. Але за цим випадком проглядаються інтереси Кремля», — заявили в спецслужбах.