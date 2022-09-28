НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
08:13 28 Сентября 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Україна отримає від Німеччини у жовтні новітню систему ППО IRIS-T: її ще немає на озброєнні Бундесверу

ЗСУ отримають новітню систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка виробляються спеціально для України, їх немає навіть на озброєнні німецької армії.

Систему ППО IRIS-T виродляють спеціально для України

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Європейській правді».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила», – сказала Фельдгузен.

За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга – до кінця року, а ще дві вже наступного року.

«Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений», – пояснила посол.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Loading...

Новости по теме

ТОР
28.09.2022 07:18
Росія кинула на фронт мобілізованих без підготовки та зеків
ТОР
28.09.2022 07:05
ЗСУ знищили ворожі системи ППО та РЕБ та завдали ударів по скупченню ворога
ТОР
28.09.2022 06:04
Російські літаки вдарили по Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях: всі ракети збили
blog comments powered by Disqus
Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ

Аварії на «Північних потоках» у Росії назвали можливою диверсією

10:54 Світ

Російське відомство терміново закуповує йодид калію у величезній кількості

08:35 Світ

Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: всі три знищено

07:18 Україна

В день народження Порошенку пригадали «зраду», вулицю Московську і торгівлю цукерками в Білорусі

21:58 Україна

В Україні ліквідовано начальника ракетних військ 35-ї армії ЗС РФ

20:08 Світ

На Луганщині ЗСУ розбили ешелон з мобілізованими росіянами

18:00 Україна

У Махачкалі жорсткі сутички протестувальників із силовиками: на вулицях з’являються барикади

17:42 Світ

«Північний потік-2″ лопнув: тиск газу різко впав з невідомої причини

15:53 Світ

Про всяк випадок: ФСБ відправила військових на БТР на прикордонний перехід із Грузією

14:42 Світ

Лукашенко всьоме з початку року прилетів до Путіна у Сочі

13:42 Світ