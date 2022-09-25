Посольство США в РФ закликало своїх громадян негайно покинути країну

Посольство США в РФ закликало американських громадян негайно залишити територію Росії.

США закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії



Про це сказано у відповідній заяві на сайті посольства.

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«Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, повинні негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок», – йдеться у повідомленні.

Це пов’язують із оголошеною частковою мобілізацією.

«Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та закликати осіб з подвійним громадянством на військову службу», – йдеться у повідомленні.

Тэги: Россия, США, Росія