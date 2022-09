Что должно быть в хорошем онлайн-казино?

Кто в детстве не мечтал о современном стадионе, гоняя мяч с друзьями по двору?

Кто в детстве не мечтал о современном стадионе, гоняя мяч с друзьями по двору? Почему так много людей пересекают континенты, чтобы попасть в Лас-Вегас, вместо того, чтобы зайти в казино где-нибудь поближе? Конечно же, людям не все равно, где играть. Итак, что привлекает игроков в онлайн-казино и почему важен не только дизайн рулетки, но и многое другое?

Во-первых, давайте сэкономим время. Все критерии, о которых мы поговорим ниже, уже учтены в списке топ-10 лучших онлайн-казино. Его составили эксперты в области гемблинга, проанализировав несколько сотен сайтов с азартными играми. Помимо тех рекомендаций, которые даем вам мы, они учли и другие не менее важные параметры: наличие лицензии, качество работы службы поддержки, скорость функционирования ПО, своевременность выплат и многое другое.

Тем не менее, даже из лучшей десятки придется выбирать. И вот без чего совсем нельзя обойтись:

Наличие мобильного приложения

Хорошее казино — как первая любовь: с ним хочется быть рядом. Если вы нашли свое, без мобильного приложения будет весьма непросто. А пользоваться браузерной версией даже на телефоне с большим экраном не всегда удобно, ведь можно элементарно нажать не туда и проиграть. Сегодня только ленивый не делает мобильную версию своего сайта, хотя такое тоже встречается.

Если у вас есть друзья по гемблингу, встреча пройдет веселее за игрой, а мобильное приложение позволит провести ее где угодно, был бы интернет.

Не забываем также о бонусах, о которых поговорим ниже. Их предлагают на ограниченное время, и будет обидно упустить шанс сэкономить из-за технических причин.

Предлагаемые бонусы

Бонусы — это первое и самое главное преимущество онлайн-казино перед реальными азартными заведениями. Конкуренция среди игровых сайтов столь велика, что разработчики буквально борются за каждого посетителя, и не последнее место в арсенале их приемов занимают бонусы. Нам же это только на руку.

Азартные игры помогают не только приятно провести время, но и получить выгоду. А фри-спины, депозитные, бездепозитные и возвратные бонусы приумножат ее.

Проверьте, что предлагает конкретное казино постоянным клиентам. Ведь бонусы для новых пользователей — это хорошо, но новым пользователем вы будете всего раз, а постоянным можете стать надолго.

Игры и их качество

Удивительно, но прослеживается тенденция: если в казино нет базового набора (рулетка, покер, блэкджек), лучше выбрать другой сайт. Хотя, как говорится, не покером единым.

<div about=’https://farm1.static.flickr.com/115/251181651_8cf6d0c3c5.jpg’><a href=’https://www.flickr.com/photos/dangoodwin/251181651/’ target=’_blank’><img xmlns:dct=’http://purl.org/dc/terms/’ href=’http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage’ rel=’dct:type’ src=’https://farm1.static.flickr.com/115/251181651_8cf6d0c3c5.jpg’ alt=’poker by dangoodwin, on Flickr’ title=’poker by dangoodwin, on Flickr’ border=’0′/></a><br/>"<a href=’https://www.flickr.com/photos/dangoodwin/251181651/’ target=’_blank’>poker</a>" (<a rel=’license’ href=’https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/’ target=’_blank’>CC BY-SA 2.0</a>) by <a xmlns:cc=’http://creativecommons.org/ns#’ rel=’cc:attributionURL’ property=’cc:attributionName’ href=’https://www.flickr.com/people/dangoodwin/’ target=’_blank’>dangoodwin</a></div>

Пролистайте список игр. Какие варианты хорошо знакомых азартных игр доступны посетителям? Есть ли опция создания отдельной игровой комнаты с несколькими пользователями? Проводятся ли живые турниры по покеру? Ведь именно этот вариант игры обеспечивает максимальную интерактивность. Кстати, такие турниры должны разделяться по уровням игрового профессионализма, ведь новичку редко удается выиграть у «регуляра».

Наконец, подумайте, не заскучаете ли вы через месяц-другой в онлайне. Дело в том, что менять онлайн-казино всегда неудобно и связано с рисками, особенно если привычная платформа хорошо себя зарекомендовала. Так что при поиске будущего любимого казино трезво оцените игровое разнообразие. Тут в помощь придут слоты, бинго и лотереи.

Приведенный список критериев не окончательный и далеко не полный. В то же время он позволит сделать правильный выбор и сразу отмести недостойных. Не забывайте читать условия проведения выплат, и пусть удача сопутствует вам!