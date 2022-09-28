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14:11 28 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Что должно быть в хорошем онлайн-казино?

Кто в детстве не мечтал о современном стадионе, гоняя мяч с друзьями по двору?

Кто в детстве не мечтал о современном стадионе, гоняя мяч с друзьями по двору? Почему так много людей пересекают континенты, чтобы попасть в Лас-Вегас, вместо того, чтобы зайти в казино где-нибудь поближе? Конечно же, людям не все равно, где играть. Итак, что привлекает игроков в онлайн-казино и почему важен не только дизайн рулетки, но и многое другое?

Во-первых, давайте сэкономим время. Все критерии, о которых мы поговорим ниже, уже учтены в списке топ-10 лучших онлайн-казино. Его составили эксперты в области гемблинга, проанализировав несколько сотен сайтов с азартными играми. Помимо тех рекомендаций, которые даем вам мы, они учли и другие не менее важные параметры: наличие лицензии, качество работы службы поддержки, скорость функционирования ПО, своевременность выплат и многое другое.

Тем не менее, даже из лучшей десятки придется выбирать. И вот без чего совсем нельзя обойтись:

  1. Наличие мобильного приложения

Хорошее казино — как первая любовь: с ним хочется быть рядом. Если вы нашли свое, без мобильного приложения будет весьма непросто. А пользоваться браузерной версией даже на телефоне с большим экраном не всегда удобно, ведь можно элементарно нажать не туда и проиграть. Сегодня только ленивый не делает мобильную версию своего сайта, хотя такое тоже встречается.

Google Play app icon on smartphone scree by Yu. Samoilov, on Flickr
"Google Play app icon on smartphone scree" (CC BY 2.0) by Yu. Samoilov

Если у вас есть друзья по гемблингу, встреча пройдет веселее за игрой, а мобильное приложение позволит провести ее где угодно, был бы интернет.

Не забываем также о бонусах, о которых поговорим ниже. Их предлагают на ограниченное время, и будет обидно упустить шанс сэкономить из-за технических причин.

  1. Предлагаемые бонусы

Бонусы — это первое и самое главное преимущество онлайн-казино перед реальными азартными заведениями. Конкуренция среди игровых сайтов столь велика, что разработчики буквально борются за каждого посетителя, и не последнее место в арсенале их приемов занимают бонусы. Нам же это только на руку.

Азартные игры помогают не только приятно провести время, но и получить выгоду. А фри-спины, депозитные, бездепозитные и возвратные бонусы приумножат ее.

Проверьте, что предлагает конкретное казино постоянным клиентам. Ведь бонусы для новых пользователей — это хорошо, но новым пользователем вы будете всего раз, а постоянным можете стать надолго.

  1. Игры и их качество

Удивительно, но прослеживается тенденция: если в казино нет базового набора (рулетка, покер, блэкджек), лучше выбрать другой сайт. Хотя, как говорится, не покером единым.

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Пролистайте список игр. Какие варианты хорошо знакомых азартных игр доступны посетителям? Есть ли опция создания отдельной игровой комнаты с несколькими пользователями? Проводятся ли живые турниры по покеру? Ведь именно этот вариант игры обеспечивает максимальную интерактивность. Кстати, такие турниры должны разделяться по уровням игрового профессионализма, ведь новичку редко удается выиграть у «регуляра».

Наконец, подумайте, не заскучаете ли вы через месяц-другой в онлайне. Дело в том, что менять онлайн-казино всегда неудобно и связано с рисками, особенно если привычная платформа хорошо себя зарекомендовала. Так что при поиске будущего любимого казино трезво оцените игровое разнообразие. Тут в помощь придут слоты, бинго и лотереи.

Приведенный список критериев не окончательный и далеко не полный. В то же время он позволит сделать правильный выбор и сразу отмести недостойных. Не забывайте читать условия проведения выплат, и пусть удача сопутствует вам!

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