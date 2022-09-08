У Білорусі розпочалися навчання на стратегічному військовому аеродромі

Почалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, яка проходитиме протягом місяця.

Беларусь готується зустрічати російські війська



Про це повідомило Міноборони республіки Білорусь.

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Військова частина 06752 обслуговує аеродром у Мачулищах, куди раніше прибували, зокрема, російські військові рейси.

Повідомляється, що відпрацьовуватимуться низка питань, основними з яких стануть призов та відновлення навичок військовозобов’язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєздатності.

Цікаво, що вчора моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила про підготовку Білорусі до масштабного прийому військових ешелонів із Росії.

Як повідомляли Vlasti, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію в країні небезпечною та закликав переходити на норми воєнного часу.

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