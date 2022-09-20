По аналогії з зерновою угодою: Ердоган запропонував Зеленському поміч з демілітаризованою зоною навколо ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 вересня, провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, де йшлося зокрема і про проблему навколо Запорізької АЕС.

Ердоган знов запропонував своє посередництво



Про це повідомила пресслужба президента Туреччини.

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Ердоган звернув увагу на успішне функціонування угоди про відправлення українського зерна через Чорне море.

«Аналогічний підхід може бути застосований і щодо Запорізької АЕС – було повторено пропозицію Туреччини виступити посередником у формування демілітаризованої зони навколо електростанції», – йдеться у повідомленні.

Крім того, розмова стосувалася останніх подій російсько-української війни.

Ердоган зазначив, що дуже радий, що обмін військовополоненими між РФ та Україною був успішно проведений після тривалої підготовки.

Також президент Туреччини наголосив, що проведення односторонніх референдумів у регіонах України, які перебувають під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу, і додав, що Туреччина готова надавати усіляку підтримку задля врегулювання війни шляхом мирних переговорів.

Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган