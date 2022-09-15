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Главная » Україна » Суспільство
19:33 28 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глав «Л/ДНР» Пушиліна та Пасічника планують замінити на російських чиновників, – ЗМІ

Російська влада розглядає можливість відправити у відставку голову “ДНР” Дениса Пушиліна та його колегу з “ЛНР” Леоніда Пасічника.

Про це повідомила Медуза.

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За інформацією видання, вони, найімовірніше, стануть сенаторами, а їхні пости перейдуть до російських чиновників.

На цій заміні наполягає перший заступник голови АП, який опікується Донбасом, Сергій Кирієнко. Люди, близькі до глави внутрішньополітичного блоку Кремля, вже обіймають багато значних посад на окупованих територіях.

Втім, за словами джерел Медузи, генсек “Єдиної Росії” Андрій Турчак, навпаки, лобіює збереження колишніх голів “ДНР” і “ЛНР”, з якими він нібито встиг налагодити добрі стосунки.

Крім того, планується, що на анексованих територіях – як глава нового федерального округу – працюватиме ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Тэги: ДНР, ЛНР
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