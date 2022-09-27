Окупанти пішли у наступ на Херсонщині: що там відбувається

Українські військові відбили спробу ворожого наступу на Південнобузькому напрямку в Херсонсбкій області.

Українські захисники відбили ворожій наступ



Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Противник продовжує спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. У напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив», – зазначено в повідомленні.

Там також додали, що українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 220 вогневих завдань.

Зокрема по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, і по двох станціях радіоелектронної боротьби у Бериславському районі та контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати окупантів складають:

18 солдатів;

2 танки;

6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Тэги: херсон