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Главная » Україна » Суспільство
05:52 29 Сентября 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Окупанти пішли у наступ на Херсонщині: що там відбувається

Українські військові відбили спробу ворожого наступу на Південнобузькому напрямку в Херсонсбкій області.

Українські захисники відбили ворожій наступ

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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«Противник продовжує спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. У напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив», – зазначено в повідомленні.

Там також додали, що українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 220 вогневих завдань.

Зокрема по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, і по двох станціях радіоелектронної боротьби у Бериславському районі та контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати окупантів складають:

  • 18 солдатів;

  • 2 танки;

  • 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Тэги: херсон
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