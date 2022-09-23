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07:46 29 Сентября 2022 7 Комментарии
Окупанти відправили на Херсонщину дві тисячі мобілізованих з Криму
Російські війська відправили 27 вересня із Севастополя до Херсонської області дві тисячі осіб мобілізованих з Криму.
Окупантам наказано в першу чергу мобілізовувати кримських татар
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар.
Їх наказано відправляти у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій.
Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 особу зазначеної національності.
Тэги: крым, херсон, Крим
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