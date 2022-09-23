Окупанти відправили на Херсонщину дві тисячі мобілізованих з Криму

Російські війська відправили 27 вересня із Севастополя до Херсонської області дві тисячі осіб мобілізованих з Криму.

Окупантам наказано в першу чергу мобілізовувати кримських татар



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар.

Їх наказано відправляти у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій.

Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 особу зазначеної національності.

Тэги: крым, херсон, Крим