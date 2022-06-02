Лиманський котел: розгром росіян на Донбасі неминучий

Російські військові блогери передбачають угрупованню РФ у Лимані швидку поразку, оскільки українські війська близькі до взяття міста в оточення.

ЗСУ стискають кільце навколо Лиману



Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У зведенні ISW сказано, що Збройні сили України просунулися на південний схід від села Колодязі та ведуть бої на околицях Торського, розташованого від Лиману лише за 12 км.

Зараз постачання російського угруповання в Лимані ведеться через вузький коридор, що прострілюється, він веде через Торське.

Крім того, українські військові прорвали російські рубежі біля Ямполя в районі Торського і тепер ведуть наступ ще й із південного заходу.

«Падіння лиманської «кишені», ймовірно, матиме дуже серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької області та на заході Луганської”, – вважають американські експерти.

На їхню думку, воно може дозволити ЗСУ почати загрожувати російським позиціям на західному кордоні Луганської області та району Сєверодонецька та Лисичанська.

При цьому ISW робить висновок, що «російське військове керівництво не змогло створити інформаційні умови для потенційно швидкої поразки РФ у Лимані».

«Міністерство оборони Росії не говорило про останні російські втрати в районі Лимана і не було готове до падіння цього сектора фронту, що, ймовірно, погіршить і так невисокий моральний дух», – сказано у зведенні.

ISW нагадує, що схожа ситуація складалася перед великою поразкою російського угруповання в Харківській області, що призвело до паніки серед військовослужбовців РФ по всьому східному напрямку.

Військові експерти додають, що «майбутні українські успіхи в критично важливих районах Донецької та Луганської областей можуть посилити розбрат між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхніми командирами».

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