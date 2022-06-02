НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
09:36 29 Сентября 2022 Просмотров 158   КомментариевКомментарии

Лиманський котел: розгром росіян на Донбасі неминучий

Російські військові блогери передбачають угрупованню РФ у Лимані швидку поразку, оскільки українські війська близькі до взяття міста в оточення.

ЗСУ стискають кільце навколо Лиману

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У зведенні ISW сказано, що Збройні сили України просунулися на південний схід від села Колодязі та ведуть бої на околицях Торського, розташованого від Лиману лише за 12 км.

Зараз постачання російського угруповання в Лимані ведеться через вузький коридор, що прострілюється, він веде через Торське.

Крім того, українські військові прорвали російські рубежі біля Ямполя в районі Торського і тепер ведуть наступ ще й із південного заходу.

«Падіння лиманської «кишені», ймовірно, матиме дуже серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької області та на заході Луганської”, – вважають американські експерти.

На їхню думку, воно може дозволити ЗСУ почати загрожувати російським позиціям на західному кордоні Луганської області та району Сєверодонецька та Лисичанська.

При цьому ISW робить висновок, що «російське військове керівництво не змогло створити інформаційні умови для потенційно швидкої поразки РФ у Лимані».

«Міністерство оборони Росії не говорило про останні російські втрати в районі Лимана і не було готове до падіння цього сектора фронту, що, ймовірно, погіршить і так невисокий моральний дух», – сказано у зведенні.

ISW нагадує, що схожа ситуація складалася перед великою поразкою російського угруповання в Харківській області, що призвело до паніки серед військовослужбовців РФ по всьому східному напрямку.

Військові експерти додають, що «майбутні українські успіхи в критично важливих районах Донецької та Луганської областей можуть посилити розбрат між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхніми командирами».

ЗСУ наближаються до Лимана

ЗСУ наближаються до Лимана

Тэги: лиман
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.06.2022 17:33
ВСУ отошли за Северский Донец в районе Лимана и заняли оборону на берегах. Карта
ТОР
02.06.2022 12:51
Пылающие руины: в сети показали жуткое видео курортного поселка в Донецкой области
ТОР
01.06.2022 15:29
Главарь “ДНР” Пушилин ранен в Лимане: появились подробности
blog comments powered by Disqus
Лиманський котел: розгром росіян на Донбасі неминучий

09:36 Україна

Вночі росіяни потужно обстріляли ракетами Дніпро: загинуло троє людей

07:59 Україна

Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя

07:20 Україна

Росія направила на Лиман 7 танків з мобілізованими: два з них потрапили в ДТП

07:04 Україна

Окупанти пішли у наступ на Херсонщині: що там відбувається

05:52 Україна

Глав «Л/ДНР» Пушиліна та Пасічника планують замінити на російських чиновників, – ЗМІ

19:33 Україна

У Зеленського назвали терміни та умови закінчення війни

17:06 Україна

Кільце навколо Лимана стискається: ЗСУ взяли під вогневий контроль останній шлях постачання окупантів

08:45 Україна

Відірваний від реальності з паралельного всесвіту: Боррель розповів про Лаврова на Радбезі ООН

19:15 Світ

Епоха енергетичного домінування Росії закінчується: у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe

17:29 Світ

Уряд Болгарії закликав своїх громадян терміново покинути Росію

12:48 Світ