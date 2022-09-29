5 класичних помилок під час ремонту квартири під ключ

Людина, що замовляє ремонт під ключ, розраховує на швидкий та якісний результат.

Людина, що замовляє ремонт під ключ, розраховує на швидкий та якісний результат. Проте досягти цього вдається не завжди — або ж вартість робіт виявляється занадто високою, або результат далекий від очікувань, або ж працівники зникають разом із завдатком. Тому перш ніж підписати договір, прочитайте про 5 класичних помилок, яких припускається більшість власників квартир.

Випадкова команда

На перший погляд, більшість бригад виглядає компетентно, тому їм хочеться довіряти. Однак не варто вірити лише словам. Обов’язково вимагайте, аби вам надали:

портфоліо з прикладами робіт;

контакти замовників, з якими ви можете зв’язатися та уточнити, чи справді все пройшло добре;

можливість відвідати проєкти, над якими компанія працює зараз.

Додатково перевірте надійність та сумлінність робітників за допомогою інтернету — пошукайте відгуки про компанію. За можливості опитайте знайомих, до кого зверталися вони та які враження після цього отримали.

Відсутність контролю

Якщо замовляєте ремонт під ключ, це не означає, що повернутися на квартиру потрібно після завершення усіх робіт. Заздалегідь домовтеся з виконробом про точки контролю — це дати, коли за планом буде завершено певний етап робіт. Під час зустрічей ви маєте:

перевірити, наскільки реальний стан справ у квартирі відповідає словам працівників та вашому плану;

звіритися з кошторисами витрат — обов’язково вимагайте, аби вам надавалися чеки про купівлю будматеріалів, перевіряйте, чи є будматеріали на майданчику;

оцінити, наскільки якісно проводяться роботи — чи не відпадає плитка відразу після вкладання, наскільки герметично встановлені вікна.

Радимо співпрацювати лише з солідними компаніями, які надають гарантію на виконані роботи. У такому випадку майстри будуть робити все на совість, аби не доводилося перероблювати все безоплатно.

Неправильне планування бюджету

Плануючи ремонт квартири під ключ, важливо відразу скласти точний кошторис. Він повинен охоплювати витрати на:

оздоблення стелі, стін, вікон, дверей, підлоги;

проведення комунікацій, освітлення, придбання спеціального обладнання (наприклад, газового котла, батарей);

придбання меблів, побутової техніки.

Найкраще складати план після розробки дизайну інтер’єру. Також важливо робити це разом з виконробом, який зможе точно розрахувати вартість робіт у вашій квартирі під ключ, враховуючи її унікальні особливості.

Поспішне підписання договору

Важливо не поспішати підписувати загальний контракт, який пропонує будівельна фірма. Уважно прочитайте документ та доповніть його пунктами, які відповідають вашим інтересам. Ви маєте розуміти, що договір має юридичну силу. Тобто, якщо виконавці не дотримуються його умов, можна писати позов до суду та вимагати компенсації.

Обговоріть з представниками компанії максимальну кількість нюансів — чи включає сума контракту витрати на придбання гвіздків, у які години будуть працювати будівельники, чи проведуть вони генеральне прибирання перед здачею об’єкта. Не соромтесь здатися занадто прискіпливими — мова йде про ваші гроші та ваше майбутнє житло.

Суперечки з будівельниками

Уникайте конфліктів та завжди повертайтеся до умов вашого контракту. Пам’ятайте, що ви можете завжди розірвати робочі стосунки з працівниками, якщо вони не виконують обіцяного. Якщо конфлікт стає небезпечним — звертайтеся до поліції.

Маємо надію, що вам вдасться знайти відповідальних будівельників, які завершать ремонт без зайвих турбот для вас.