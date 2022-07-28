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Главная » Світ » Політика
12:58 29 Сентября 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Фінляндія може закрити кордон для росіян у ніч на п’ятницю

Низка фінських джерел повідомляє, що у четвер буде ухвалено остаточне рішення про прикордонний режим для росіян, і в ніч на п’ятницю сухопутний кордон між країнами, швидше за все, закриється.

Фінляндія може закрити кордони цієї ночі

Про це повідомило ВВС.

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Гельсінкі раніше попереджали, що ведуть внутрішні консультації про обмеження в’їзду для росіян, але про повне закриття кордону поки не йшлося.

Фінські журналісти посилаються на главу міжнародного департаменту прикордонної служби Матті Пітканіїтті, який у четвер заявив, що приблизно третина росіян, які перетинають у ці дні кордон, використовує Фінляндію як перевалочний пункт, і далі прямує в інші країни Шенгенської зони.

Він також додав, що розпізнати наміри кожного в’їжджаючого неможливо, особливо при потоці, що збільшився.

На підставі подібних заяв деякі ресурси роблять висновок, що можливе рішення про повне закриття кордону може бути пов’язане не стільки з міграційною політикою самої Фінляндії, скільки з її відповідальністю перед іншими країнами ЄС.

Тэги: Финляндия, Фінляндія
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